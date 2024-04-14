12 участков автодорог закрыты в Казахстане из-за паводка

Кадр из видео @tobyl_torgai_bas_insp_kst
Текущая информация о паводковых ситуациях на автодорогах республиканского значения.
По состоянию на 14 апреля 2024 года в 11:30 часов в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 8 участках общей протяженностью 4970 метров в 5 областях (Акмола, Атырау, Костанай, СКО, ВКО). Ограничение движения распространяется на 12 автодорогах республиканского значения в 7 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Мангистау, ВКО, СКО) на протяженности 550 км.
На данный момент на республиканских дорогах задействовано 339 единиц техники и 723 человек.