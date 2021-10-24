12 уголовных дел зарегистрировано против браконьеров в Костанайской области

Фото пресс-службы ДП
С 20 октября по 19 ноября т.г. на территории Костанайской области проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Браконьер», направленное на пресечение и выявления фактов браконьерства и других правонарушений природоохранного законодательства.
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В целях соблюдения природоохранного законодательства созданы специальные мобильные группы, которые проводят усиленные рейды. Также на автодорогах, ведущих к охотничьим угодьям, с целью проведения специальных досмотров автомашин на предмет обнаружения незаконного провоза объектов животного мира и огнестрельного оружия созданы мобильные блок-посты.
— Большая просьба к охотникам – соблюдать природоохранное законодательство, а также меры личной безопасности во время охоты и при обращении с огнестрельным оружием, в целях недопущения несчастных случаев, — говорит старший инспектор по особым поручениям отдела природоохранной полиции УМПС ДП области майор полиции Газретгали Алимгазин.
С начала года сотрудниками полиции за нарушение природоохранного законодательства привлечены к административной ответственности 527 правонарушителей. Из них за нарушение правил охоты наказаны 214 человек, за нарушение правил рыболовства – 313. Все они оштрафованы на сумму 5 млн. 284 тыс. тенге. За совершение экологических преступлений зарегистрировано 12 уголовных дел из них 8 по ст. 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими видами животных и их частями), 4 по ст. 337 УК РК (Незаконноя охота).
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