12 закредитованных граждан покончили жизнь самоубийством, в том числе и в Костанайской области

Как сообщил замглавы МВД Игорь Лепеха на правительственном часе в Мажилисе, в 2023 году из-за невозможности оплатить кредиты 12 казахстанцев покончили жизнь самоубийством.

По словам Игоря Лепехи, чрезмерная закредитованность нередко влечет за собой тяжкие последствия.

«Человек, конечно, должен сам соизмерять свои возможности для возврата кредита. Но, по причине финансовой безграмотности, это происходит не всегда. В результате сильной закредитованности и невозможности выплат имеют место факты, когда заемщики совершают не только суициды, но и преступления.

В 2023 году 12 закредитованных граждан покончили жизнь самоубийством

«Эти факты произошли в Алматы, Акмолинской, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской и Павлодарской областях. Это только те факты, которые нам известны, то есть, где мы нашли причины», — сообщил Игорь Лепеха.

Еще 40 закредитованных казахстанцев пытались добыть деньги, необходимые для погашения кредитов, преступным путем. В попытке достать средства на погашение займов они совершили разбойные нападения, грабежи и кражи.

«Эти поступки ни в коем случае не оправдывают их. Они ответят по закону. Но в то же время над этим все должны серьезно задуматься», – заключил замглавы МВД РК Игорь Лепеха.

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