С 1 сентября на всей территории республики стартовало оперативно-профилактическое мероприятие «Участок», которое продлится до 1 ноября. Его главная цель — обеспечение правопорядка, выявление проблем в жилых секторах и, самое главное, — создание безопасной среды для граждан. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Мероприятием охвачены все города и районы региона. В первые три дня полицейские обошли свыше 12 тысяч домовладений, из них более 7 тысяч квартир и 5 тысяч частных домов. Особое внимание уделяется профилактике правонарушений, наблюдению за ситуацией в неблагополучных семьях, проверке лиц, состоящих на профилактическом учёте, и владельцев гражданского оружия.

«Мы в первую очередь ведём профилактическую работу. Наша задача — не ждать, когда что-то случится, а работать на упреждение. Общаемся с жителями, узнаём об их проблемах, даём разъяснения и, при необходимости, направляем сигналы в соответствующие органы», — рассказал заместитель начальника ДП Костанайской области Аманжол Байзаков.

Проверено более 200 квартир, в том числе съёмные. По 50 случаям незаконной аренды материалы переданы в налоговые органы. Осмотрено более 1 500 лиц, находящихся на профилактическом учёте — для предупреждения повторных правонарушений. Проведены проверки свыше 300 владельцев оружия — особое внимание уделено условиям его хранения.

По итогам первых дней ОПМк административной ответственности привлечено свыше 1 500 граждан. Более 600 — за нарушение общественного порядка. Около 100 — за проживание без регистрации, более 30 — за нарушение миграционного законодательства, остальные — за нарушения ПДД и иные правонарушения.

Также к ответственности привлечены владельцы жилья, допустившие нарушения, связанные с незаконной сдачей квартир, отсутствием регистрации у жильцов и несоблюдением правил безопасности. Кроме того, в рамках мероприятия сотрудники полиции посещают семьи, находящиеся в социально опасном положении, проверяют условия проживания несовершеннолетних, интересуются ситуацией пожилых и одиноких людей.

Полиция напоминает: как распознать настоящего сотрудника. Полицейский обязан быть в форменной одежде. При визите — предъявить удостоверение и объяснить цель визита. Не имеет права требовать деньги, банковские данные или доступ в дом без законных оснований. В случае сомнений — звоните 102.

«Мероприятие «Участок» — это не просто проверка. Это работа на доверие и профилактику. Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин чувствовал себя в безопасности в своём доме и районе», — подчеркнул Аманжол Байзаков.

