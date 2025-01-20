Сегодня на совещании в акимате глава города Марат Жундубаев поднял вопрос о программе индивидуального жилищного строительства.

На данный момент готовы к сдаче в эксплуатацию 124 дома. В этом году у домов появятся хозяева, заявил Марат Жундубаев. Он сообщил о необходимости внедрения новой жилпрограммы.

«Сейчас работаем над тем, чтобы принять местную программу, которая бы позволяла очередникам в ИЖС, эти дома приобрести. Понятно, что это не бесплатно. Но себестоимость этого дома обошлась нам в пределах от 29 млн до 32 млн тенге в чистовой отделке. От 100 до 115 кв.м. Поэтому сегодня надо приложить усилия. К сожалению, программа, которая работала до этого, когда мы начинали строить, она сегодня не работает. Мы попали в коллизию. Мы не можем отдать очередникам ИЖС. Поэтому необходимо принять, утвердить с маслихатом региональную программу, которая позволила бы нам распределять жильё именно ИЖС. Это надо в ускоренном порядке делать. Сейчас это одна головная боль», — заключил глава города.