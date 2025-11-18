В Костанае подтвердили: 124 дома, построенные по программе индивидуального жилищного строительства в Кунае, доступны к покупке в ипотеку через Otbasy bank. При этом специальных льготных программ именно под «кунаевские» дома не предусмотрено — сделки оформляются на общерыночных условиях.

«Данные объекты продаются по общерыночным условиям. Ключевое — какой у клиента депозит. При кредитовании в Otbasy bank на общерыночных условиях обязательно наличие 50% от стоимости жилья на депозите и оценочный показатель не ниже 5 баллов», — сообщил начальник отдела Костанайского областного филиала Otbasy bank Амир Искендиров.

Базовые требования банка

Первоначальный взнос — не менее 50% стоимости жилья на депозите.

— не менее стоимости жилья на депозите. Оценочный показатель (ОП) — от 5 баллов .

— . Срок накоплений — с момента открытия депозита должно пройти не менее 6 месяцев .

— с момента открытия депозита должно пройти . Ставка : по домам ИЖС — от 7% , на общерыночных условиях — до 8,5% (индивидуально).

: по домам ИЖС — , на общерыночных условиях — (индивидуально). Средний срок кредита — около 9 лет.

Примеры расчетов

Амир Искендиров привёл ориентировочные сценарии — окончательные суммы зависят от параметров клиента и оценки жилья:

Дом за 30 млн тг :

— на депозите нужно не менее 15 млн тг ;

— первые 2 года платёж — от 220 тыс. тг/мес , далее (после понижения ставки по условиям договора) около 200 тыс. тг/мес ;

— ориентировочная переплата — около 7 млн тг .

— на депозите — 13 млн тг;

— первые 2,5 года — от 183 тыс. тг/мес, далее 170–177 тыс. тг/мес;

— ориентировочная переплата — около 6 млн тг;

— общий срок — порядка 9 лет.

Ранее аким города сообщал, что стоимость домов в Кунае стартует от 26 млн тг. В филиале Otbasy bank уточнили: по каждому клиенту и объекту будет проводиться индивидуальная консультация и расчёт с учётом депозита, ОП и сроков накоплений.

