124 дома в Кунае: ипотека через «Отбасы» без спецпрограмм — 50% взнос и 5 баллов

— Сегодня, 11:32
В Костанае подтвердили: 124 дома, построенные по программе индивидуального жилищного строительства в Кунае, доступны к покупке в ипотеку через Otbasy bank. При этом специальных льготных программ именно под «кунаевские» дома не предусмотрено — сделки оформляются на общерыночных условиях.

«Данные объекты продаются по общерыночным условиям. Ключевое — какой у клиента депозит. При кредитовании в Otbasy bank на общерыночных условиях обязательно наличие 50% от стоимости жилья на депозите и оценочный показатель не ниже 5 баллов», — сообщил начальник отдела Костанайского областного филиала Otbasy bank Амир Искендиров.

Базовые требования банка

  • Первоначальный взнос — не менее 50% стоимости жилья на депозите.
  • Оценочный показатель (ОП)от 5 баллов.
  • Срок накоплений — с момента открытия депозита должно пройти не менее 6 месяцев.
  • Ставка: по домам ИЖС — от 7%, на общерыночных условиях — до 8,5% (индивидуально).
  • Средний срок кредита — около 9 лет.

Примеры расчетов

Амир Искендиров привёл ориентировочные сценарии — окончательные суммы зависят от параметров клиента и оценки жилья:

  • Дом за 30 млн тг:
    — на депозите нужно не менее 15 млн тг;
    — первые 2 года платёж — от 220 тыс. тг/мес, далее (после понижения ставки по условиям договора) около 200 тыс. тг/мес;
    — ориентировочная переплата — около 7 млн тг.
  • Дом за 26 млн тг:
    — на депозите — 13 млн тг;
    — первые 2,5 годаот 183 тыс. тг/мес, далее 170–177 тыс. тг/мес;
    — ориентировочная переплата — около 6 млн тг;
    — общий срок — порядка 9 лет.

Ранее аким города сообщал, что стоимость домов в Кунае стартует от 26 млн тг. В филиале Otbasy bank уточнили: по каждому клиенту и объекту будет проводиться индивидуальная консультация и расчёт с учётом депозита, ОП и сроков накоплений.



