В Костанае подтвердили: 124 дома, построенные по программе индивидуального жилищного строительства в Кунае, доступны к покупке в ипотеку через Otbasy bank. При этом специальных льготных программ именно под «кунаевские» дома не предусмотрено — сделки оформляются на общерыночных условиях.
«Данные объекты продаются по общерыночным условиям. Ключевое — какой у клиента депозит. При кредитовании в Otbasy bank на общерыночных условиях обязательно наличие 50% от стоимости жилья на депозите и оценочный показатель не ниже 5 баллов», — сообщил начальник отдела Костанайского областного филиала Otbasy bank Амир Искендиров.
Базовые требования банка
- Первоначальный взнос — не менее 50% стоимости жилья на депозите.
- Оценочный показатель (ОП) — от 5 баллов.
- Срок накоплений — с момента открытия депозита должно пройти не менее 6 месяцев.
- Ставка: по домам ИЖС — от 7%, на общерыночных условиях — до 8,5% (индивидуально).
- Средний срок кредита — около 9 лет.
Примеры расчетов
Амир Искендиров привёл ориентировочные сценарии — окончательные суммы зависят от параметров клиента и оценки жилья:
- Дом за 30 млн тг:
— на депозите нужно не менее 15 млн тг;
— первые 2 года платёж — от 220 тыс. тг/мес, далее (после понижения ставки по условиям договора) около 200 тыс. тг/мес;
— ориентировочная переплата — около 7 млн тг.
- Дом за 26 млн тг:
— на депозите — 13 млн тг;
— первые 2,5 года — от 183 тыс. тг/мес, далее 170–177 тыс. тг/мес;
— ориентировочная переплата — около 6 млн тг;
— общий срок — порядка 9 лет.
Ранее аким города сообщал, что стоимость домов в Кунае стартует от 26 млн тг. В филиале Otbasy bank уточнили: по каждому клиенту и объекту будет проводиться индивидуальная консультация и расчёт с учётом депозита, ОП и сроков накоплений.
