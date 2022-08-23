124 многоэтажки в Костанае все еще остаются без горячей воды

Осенняя опрессовка в городе завершилась на прошлой неделе. Однако горячая вода вернулась не во все дома.

Из 1024 многоэтажек, горячее водоснабжение восстановили только в 960-ти. В Костанайской теплокомпании отмечают, что 44 дома испытывают неудобства по их вине. На 26-ти бригады устраняют порывы и дефекты, а 18 домов без горячей воды из-за ремонтных работ на тепловых сетях. А вот остальные 80, по вине других организаций, сюда входят и ПКСК с ОСИ, а также это новое жилье, там, где сейчас работы проводят подрядные организации.

«После весенней опрессовки в городе было 333 отключенных дома, на сегодняшний день 124. Это о чем говорит? Ремонтная компания идет к завершению, все слабые места практически завершены. Оставшиеся, как я сказал 44 дома, мы обязательно устраним до начала отопительного сезона. У нас есть общий план, завершить все работы в кротчайший срок»,- отмечает заместитель директора ГКП КТЭК Валерий Солодов.

Помимо этого, на трех тепловых сетях проводится капитальный ремонт. Несколько домов в 5 микрорайоне и один дом по улице Арыстанбекова будут без горячей воды вплоть до середины сентября. Более 50% ремонтных работ уже завершены.

«Наше предприятие в первую очередь устраняет те порывы на которых находятся большее количество домов, чем больше домов на порыве те будут в первую очередь. По мере уменьшения, до полного завершения. Останется у нас на сегодня из 44 порывов, мелкие на распределительных сетях на которые не более 10 домов, эти мы тоже устраняем. Крупные порывы были выявлены в количестве 9 порывов на магистральных сетях»,- рассказал Солодов.

Также Валерий Солодов отметил, что с сегодняшнего дня и до 25 августа ЖК «Жулдыз» в микрорайоне Береке проведут без горячей воды. Там будет отключена котельная в связи с профилактическими работами, которые будет проводить ЭПК «Форфайт».

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