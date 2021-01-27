USD 421.91
EUR 511.57
RUB 5.59
  1. Home
  2. Новости
  3. 125 граммов хлеба. Сегодня День снятия блокады Ленинграда

125 граммов хлеба. Сегодня День снятия блокады Ленинграда

Фото из открытых источников

Vinkmag ad

125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда. 27 января в 1944 году советским войскам удалось полностью освободить город от блокады. О событиях тех дней рассказала жительница блокадного Ленинграда Светлана Шнайдер, передает alau.kz

Маленькой Свете было всего 2 месяца, когда началась война. Естественно, в силу возраста она не помнит событий тех лет. Все, что знает, рассказывали мама и бабушка. Спустя годы, говорит Светлана Никифировна, боль от пережитого ужаса, у них не угасала.

«По 10, по 15 раз в сутки, через каждые 15 минут бомбежка была. Все бежали в подвалы. А что 2 месяца ребенок, да…Да уже сил не было, мама падала, иногда меня роняла. Это хорошо, что благодаря бабушке, я выжила», — рассказывает житель блокадного Ленинграда Светлана Шнайдер.

Помимо холода, одним из самых страшных испытаний, которое перенесли блокадники, был голод. Самым тяжелым периодом в блокадном Ленинграде был предновогодний месяц 1941 года. Поставки продовольствия были заблокированы и запасов практически не осталось. Именно тогда была серьезно урезана норма выдачи хлеба. Солдатам, которые сражались на передовой, — по 500 граммов в день, рабочим горячих цехов — по 375 граммов, остальным труженикам — по 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям и того меньше.

«Когда началась война отключили свет и тепло, и воду. В Неве брали воду. Хлеб по 125 грамм давали. Стояли страшные очереди ,с 4-х утра занимали и стояли, по 3, по 4 часа», — делится Светлана Шнайдер.

Когда Светлане Никифировне исполнилось 11 месяцев, их дом в Колпино — пригороде Ленинграда разбомбили, и отец-военный принял решение отправить их на товарном поезде к родственникам в Казахстан. До Костаная семья добиралась полтора месяца. И таких историй не мало. 872 дня длилалсь блокада, унесшая, по разным данным, жизни от 630 тысяч до полутора миллионов людей. В Костанае сейчас живут 5 жителей блокадного Ленинграда. В связи с карантином, встретится сегодня, в этот памятный для них день, они не могут. Общаются по телефону.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

О ситуации с COVID-19 сообщили в оперштабе Костанайской области
Следующая новость

Несовершеннолетний подозревается в краже денег из кассы супермаркета