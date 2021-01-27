125 граммов хлеба. Сегодня День снятия блокады Ленинграда

125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокады Ленинграда. 27 января в 1944 году советским войскам удалось полностью освободить город от блокады. О событиях тех дней рассказала жительница блокадного Ленинграда Светлана Шнайдер, передает alau.kz

Маленькой Свете было всего 2 месяца, когда началась война. Естественно, в силу возраста она не помнит событий тех лет. Все, что знает, рассказывали мама и бабушка. Спустя годы, говорит Светлана Никифировна, боль от пережитого ужаса, у них не угасала.

«По 10, по 15 раз в сутки, через каждые 15 минут бомбежка была. Все бежали в подвалы. А что 2 месяца ребенок, да…Да уже сил не было, мама падала, иногда меня роняла. Это хорошо, что благодаря бабушке, я выжила», — рассказывает житель блокадного Ленинграда Светлана Шнайдер.

Помимо холода, одним из самых страшных испытаний, которое перенесли блокадники, был голод. Самым тяжелым периодом в блокадном Ленинграде был предновогодний месяц 1941 года. Поставки продовольствия были заблокированы и запасов практически не осталось. Именно тогда была серьезно урезана норма выдачи хлеба. Солдатам, которые сражались на передовой, — по 500 граммов в день, рабочим горячих цехов — по 375 граммов, остальным труженикам — по 250 граммов, служащим, иждивенцам и детям и того меньше.

«Когда началась война отключили свет и тепло, и воду. В Неве брали воду. Хлеб по 125 грамм давали. Стояли страшные очереди ,с 4-х утра занимали и стояли, по 3, по 4 часа», — делится Светлана Шнайдер.

Когда Светлане Никифировне исполнилось 11 месяцев, их дом в Колпино — пригороде Ленинграда разбомбили, и отец-военный принял решение отправить их на товарном поезде к родственникам в Казахстан. До Костаная семья добиралась полтора месяца. И таких историй не мало. 872 дня длилалсь блокада, унесшая, по разным данным, жизни от 630 тысяч до полутора миллионов людей. В Костанае сейчас живут 5 жителей блокадного Ленинграда. В связи с карантином, встретится сегодня, в этот памятный для них день, они не могут. Общаются по телефону.

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