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125 многоэтажек в Костанае отключат от горячей воды

— Сегодня, 11:54
Изображение для новости: 125 многоэтажек в Костанае отключат от горячей воды

pixabay.com

Информацию с предупреждением распространила пресс-служба Костанайской теплокомпании.

23 июня планируются работы по замене дефектной задвижки Д-200 на тепломагистрале по проспекту Тауельсыздык.

В зону временного отключения от горячего водоснабжения попадает 125 многоквартирных жилых домов в центральной части города.

Изображение 1 для 125 многоэтажек в Костанае отключат от горячей воды

Срок устранения дефекта и восстановления водоснабжения с 9.00 до 18.09.



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