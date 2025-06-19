Информацию с предупреждением распространила пресс-служба Костанайской теплокомпании.

23 июня планируются работы по замене дефектной задвижки Д-200 на тепломагистрале по проспекту Тауельсыздык.

В зону временного отключения от горячего водоснабжения попадает 125 многоквартирных жилых домов в центральной части города.

Срок устранения дефекта и восстановления водоснабжения с 9.00 до 18.09.

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