Национальный Банк Казахстана напоминает гражданам РК сохранять бдительность в связи с возможными мошенническими схемами с...
Информацию с предупреждением распространила пресс-служба Костанайской теплокомпании.
23 июня планируются работы по замене дефектной задвижки Д-200 на тепломагистрале по проспекту Тауельсыздык.
В зону временного отключения от горячего водоснабжения попадает 125 многоквартирных жилых домов в центральной части города.
Срок устранения дефекта и восстановления водоснабжения с 9.00 до 18.09.
В Казахстане пенсию, пособия и зарплаты проиндексируют на 10,5%, сообщила министр труда и социальной защиты...
В 2024 году по вопросам функционирования общественного транспорта поступило 892 обращения. Основные темы — нарушение...
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