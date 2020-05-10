125 тысяч абитуриентов подали заявку на участие в ЕНТ

В Казахстане продолжается прием заявок на участие в Едином национальном тестировании, передает Today.kz. На текущий момент свои заявления подали 125 тысяч выпускников.

«На данный момент более 125 000 абитуриентов изъявили желание участвовать в тестировании. Заявления для участия в ЕНТ принимаются до 10 мая онлайн на сайте ent2020.testcenter.kz. Для жителей районов, где отсутствует интернет предусмотрен альтернативный вариант подачи заявлений», — сообщили в министерстве образования РК.

Для технической поддержки работает Call-center центра тестирования по номеру 8800080717. Также можно направить письмо в службу поддержки info@testcenter.kz или на аккаунты НЦТ в социальных сетях.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.