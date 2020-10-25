126 работников казахстанских автопарков привлекли к ответственности за нарушения ПДД

126 работников автопарков привлекли к ответственности за нарушения в сфере пассажирских перевозок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

МВД на территории страны проведено широкомасштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Оно проводится регулярно и направлено на снижение количества аварий с участием пассажирского транспорта, а также усиление контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями автобусов.

Совместно с сотрудниками полиции в ОПМ участвовали представители органов транспортного контроля, ЧС и общественности. За 3 дня рейдов выявлено порядка 10 тысяч нарушений правил дорожного движения, совершенных водителями автобусов. Наибольшее их количество выявлено в Туркестанской (1063), Карагандинской (794), Алматинской (775), Павлодарской (715), Восточно-Казахстанской (708), и Мангистауской (704) областях, а также в городах и Алматы (744) и Нур-Султан (702). Полицейскими также пресечено 15 фактов управления пассажирским транспортом в состоянии опьянения. Водителям грозит лишение прав управления транспортным средством.

Выявлены 43 факта нарушения режима труда и отдыха, 264 – управления транспортом с нарушением страхового законодательства, более 1 тысячи автобусов – непрошедших технический осмотр и незаконно переоборудованных, почти 300 фактов превышения скорости, свыше 1700 водителей автобусов во время перевозки пассажиров пользовались телефоном, а также 114 нелегально перевозили пассажиров.

За выпуск на линию автобусов с нарушениями законодательства к административной ответственности привлечены 126 должностных лиц из числа руководителей автобусных парков, а в отдельных случаях – приостановлено действие лицензий с расторжением договоров на перевозки пассажиров. 377 незаконно переоборудованных автобусов, а также транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует требованиям безопасности – запрещено эксплуатировать. 292 транспортных средства – водворены на штрафные стоянки.

В ходе ОПМ сотрудники полиции и ЧС также проверили автобусы на предмет соответствия эксплуатации в предстоящий зимний период (системы отопления, топливоподачи, смазки двигателя, наличие средств пожаротушения и т.д.) В целом по данным за 9 месяцев текущего года количество дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автобусов снизилось на 39% с 352 до 215 фактов.

«Водители автобусов и руководители автопарков должны всегда помнить и не нарушать правила дорожного движения и перевозки пассажиров. Они несут ответственность за жизни своих пассажиров и всех участников дорожного движения. Садясь в автобус люди должны чувствовать себя в полной безопасности», – подчеркнули в Комитете административной полиции МВД.

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