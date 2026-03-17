В Костанае официально признаны аварийными и подлежащими сносу пять многоквартирных жилых домов. Об этом сообщил руководитель ГУ «Отдел жилищных отношений акимата города» Габит Бектабанов на совещании.

Какие дома признаны аварийными

В список вошли следующие адреса:

ул. Геологическая, 21 — двухэтажный дом на 8 квартир;

ул. Кочубея, 9 — двухэтажный дом на 8 квартир;

ул. Кочубея, 11 — двухэтажный дом на 8 квартир;

ул. Садовая, 19 — двухэтажный дом на 8 квартир;

ул. Садовая, 25 — одноэтажный дом на 11 квартир.

Всего в этих домах расположено 43 квартиры. Общая площадь аварийного жилья составляет около 1 900 квадратных метров. В них проживают 127 семей.

Переселение жителей

«Мы ведём планомерную работу по переселению граждан в рамках действующих государственных программ», — отметил Габит Бектабанов.

По его словам, в 2025 году удалось улучшить жилищные условия для восьми семей. Жильцам дома по улице Геологическая, 21 было предоставлено арендное жильё с правом последующей приватизации. Сам дом уже снесён.

Проблема ветшающего фонда

Однако, как подчеркнул спикер, объёмы ветшающего жилья растут быстрее, чем возможности бюджета по переселению.

«Многие дома не просто физически изношены — их планировка и инженерные системы морально устарели и не отвечают современным требованиям комфорта и энергоэффективности», — отметил он.

Напомним, 5 марта текущего года в доме по улице Кочубея произошло частичное обрушение кровли над одной из квартир, причиной которого стал износ деревянных конструкций и скопление снежной массы. Дом 1959 года постройки.

7 марта был осуществлен выезд совместно со специальными службами. По итогам переговоров с застройщиком ТОО «Ирина и К» достигнута договоренность о временном переселении жителей в съемные квартиры за счет застройщика до сентября текущего года с последующим предоставлением квартир равнозначной площади в новом доме по ул. Джамбула в рамках программы реновации.

В настоящее время проведена работа по подбору съемного жилья и организовано переселение жителей. После завершения процедуры обмена аварийный дом будет снесен.

