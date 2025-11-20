Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова направила депутатский запрос о необходимости реформировать нормы Трудового кодекса с учётом реальной совокупной нагрузки на женщин.
По словам парламентария, действующее регулирование игнорирует объём неоплачиваемого семейного труда — уход за детьми, пожилыми и больными членами семьи, — который в большинстве случаев несут женщины.
«Женщины в Казахстане тратят около 480 минут на оплачиваемую работу и ещё порядка 246 минут на неоплачиваемый семейный труд. До 95% ухода выполняют женщины. Их ежедневная нагрузка превышает 13 часов, что ведёт к хронической усталости, выгоранию и рискам для здоровья… Гендерный разрыв в оплате труда достигает 15%. Международная практика показывает: сокращение недельной нормы и гибкое распределение часов снижает стресс до 40% без падения продуктивности», — отметила Сагандыкова.
Депутат подчеркнула, что действующие гарантии — сокращённые режимы, отпуска по уходу, часто ведут к снижению заработка и не закрепляют право на уменьшение недельной нормы с сохранением дохода, а также не выделяют ухаживающих женщин как отдельную категорию, нуждающуюся в расширенной поддержке.
Сагандыкова предложила рассмотреть:
- законодательно фиксируемое право для ухаживающих за близкими на гибкий/сокращённый график без потери дохода в оговорённых пределах;
- введение «часов/дней ухода» и оплачиваемых сокращённых недель для работников-опекунов;
- расширение программ поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями;
- меры по сокращению гендерного разрыва в оплате труда.
Запрос направлен в адрес профильных госорганов для подготовки предложений и последующего обсуждения на площадке парламента.
