Депутат Мажилиса Ажар Сагандыкова направила депутатский запрос о необходимости реформировать нормы Трудового кодекса с учётом реальной совокупной нагрузки на женщин.

По словам парламентария, действующее регулирование игнорирует объём неоплачиваемого семейного труда — уход за детьми, пожилыми и больными членами семьи, — который в большинстве случаев несут женщины.

«Женщины в Казахстане тратят около 480 минут на оплачиваемую работу и ещё порядка 246 минут на неоплачиваемый семейный труд. До 95% ухода выполняют женщины. Их ежедневная нагрузка превышает 13 часов, что ведёт к хронической усталости, выгоранию и рискам для здоровья… Гендерный разрыв в оплате труда достигает 15%. Международная практика показывает: сокращение недельной нормы и гибкое распределение часов снижает стресс до 40% без падения продуктивности», — отметила Сагандыкова.

Депутат подчеркнула, что действующие гарантии — сокращённые режимы, отпуска по уходу, часто ведут к снижению заработка и не закрепляют право на уменьшение недельной нормы с сохранением дохода, а также не выделяют ухаживающих женщин как отдельную категорию, нуждающуюся в расширенной поддержке.

Сагандыкова предложила рассмотреть:

законодательно фиксируемое право для ухаживающих за близкими на гибкий/сокращённый график без потери дохода в оговорённых пределах;

введение «часов/дней ухода» и оплачиваемых сокращённых недель для работников-опекунов;

расширение программ поддержки семей, воспитывающих детей с особыми потребностями;

меры по сокращению гендерного разрыва в оплате труда.

Запрос направлен в адрес профильных госорганов для подготовки предложений и последующего обсуждения на площадке парламента.

Патрульные снова смогут работать "с точек": МВД обновило инструкцию Что меняется с 28 ноября С 28 ноября 2025 года вступают в силу изменения в...

Опасные трассы. Предупреждение для казахстанских водителей На 20 ноября 2025 года синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных условиях на республиканских автодорогах, сообщает...