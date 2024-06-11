От дождя к морозам: Казахстан накроет волна похолодания

Циклон и похолодание: какую погоду ждать в Казахстане 16–18 апреля

Осадки и неустойчивая погода

С 16 по 18 апреля погоду в Казахстане будут определять сразу два барических образования. В начале периода на территорию страны будет влиять циклон, смещающийся с запада на восток.

Это приведёт к неустойчивой погоде: ожидаются осадки в виде дождя и снега, местами сильные. Также по республике прогнозируются туманы и усиление ветра.

Гололёд и смена погодных условий

К концу периода северные, восточные и центральные регионы окажутся под влиянием северного антициклона. С его приходом ожидается понижение температуры воздуха.

На севере, востоке и в центре страны возможны гололёдные явления.

Температура воздуха

В начале периода на севере ночью температура опустится до -1…-8 °C, днём составит +1…+8 °C.

К концу периода на востоке прогнозируется дальнейшее похолодание: ночью до -2…-18 °C, днём от 0 до +13 °C.

На остальной территории страны существенных изменений температурного фона не ожидается.

