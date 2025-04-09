40 лет стажа и пенсия? В Казахстане рассматривают новую инициативу





В Казахстане продолжается работа над возможным изменением пенсионной системы. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев.

По его словам, вопрос пересмотра пенсионной реформы уже рассматривается в рамках специальной рабочей группы.

Изучают три проекта

«Будет ли сама пенсионная реформа пересматриваться? Да, она будет пересматриваться. Есть соответствующие поручения. Сейчас в рамках рабочей группы мы рассматриваем три проекта», — заявил министр.

Один из вариантов предложен Единым накопительным пенсионным фондом. Проект получил название «4 плюс 1». Еще одну концепцию представил Государственный фонд социального страхования. Она предусматривает внедрение страховой пенсии.

Кроме того, на рассмотрении находится инициатива депутата Сената Нурторе Нугманова. Согласно предложению, право на выход на пенсию может предоставляться гражданам, имеющим 40 лет трудового стажа.

Решение обещают озвучить до конца месяца

Как отметил Аскарбек Ертаев, все предложения в настоящее время обсуждаются на заседаниях рабочей группы.

По итогам рассмотрения будет выбран дальнейший вектор развития пенсионной системы.

«До конца месяца мы определим и объявим, каким образом будут пересматриваться пенсионные реформы», — сообщил министр.

Пока окончательное решение не принято. В Министерстве труда подчеркивают, что все варианты находятся на стадии обсуждения.

