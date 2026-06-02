Пенсионные накопления должны копиться, а не тратиться — министр труда

— Сегодня, 15:34
Пересмотр порогов достаточности пенсионных накоплений необходим для укрепления накопительной пенсионной системы и обеспечения граждан достаточными средствами после выхода на пенсию. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев.

По его словам, основная задача Единого накопительного пенсионного фонда заключается в накоплении средств на будущее, а не в использовании пенсионных денег как аналога банковского депозита.

Пенсионный фонд должен выполнять свою основную функцию

«Цель была повысить пороги. Мы все должны понимать, что накопительный фонд, у него функция копить. Поэтому использовать его как депозит — это неправильно. Любой гражданин, независимо от того, работает он рабочим, специалистом или руководителем, должен обеспечить накопления на своем пенсионном счете и пользоваться ими после достижения пенсионного возраста», — отметил министр.

Возможность использовать накопления появилась во время пандемии

Аскарбек Ертаев напомнил, что механизм использования части пенсионных накоплений сверх порога достаточности был введен в период пандемии коронавируса.

По его словам, тогда подобные меры применялись во многих странах мира. В условиях ограничений работодатели были вынуждены сокращать персонал, поэтому гражданам предоставили возможность использовать часть накопленных средств на улучшение жилищных условий, лечение и другие цели.

Рынок труда стабилизировался

Сейчас ситуация изменилась, подчеркнул министр. По его словам, рынок труда стабилизировался, поэтому государство делает акцент на сохранении и увеличении пенсионных накоплений граждан.

Именно этим объясняется пересмотр порогов достаточности, который должен обеспечить казахстанцам более высокий уровень финансовой защищенности после завершения трудовой деятельности.



