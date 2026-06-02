Как ходят новые автобусы №4 и №6 в Костанае — схемы





В Костанае начали работу новые автобусные маршруты №4 и №6. В течение двух месяцев они будут функционировать в пилотном режиме, после чего схемы движения могут быть скорректированы с учетом пассажиропотока и предложений жителей города.

Маршрут №4

Новый маршрут №4 свяжет несколько активно развивающихся районов областного центра. Автобусы будут курсировать между парком «Ұлы дала», микрорайонами 7, 8 и 9, микрорайоном «Аэропорт», Северо-Западным районом, торгово-развлекательным центром Kostanay Plaza и Индустриальной зоной.

Маршрут №6

Маршрут №6 обеспечит транспортное сообщение между Триатлон-парком, центральной частью Костаная, областной больницей, ТРЦ Kostanay Plaza и бассейном олимпийского резерва.

Предложения будут учитывать

В акимате сообщили, что в течение двух месяцев специалисты будут анализировать работу новых маршрутов. Замечания и предложения от горожан будут принимать отдел жилищно-коммунального хозяйства акимата Костаная и Ситуационный центр iKomek.

По итогам пилотного периода при необходимости схемы движения автобусов могут быть изменены для повышения удобства пассажиров.

