Использовать пенсионные излишки станет сложнее? В Казахстане меняют правила расчета

В Казахстане изменят порядок расчета порогов достаточности пенсионных накоплений. Министерство труда и социальной защиты населения внесло поправки в соответствующие правила, упростив действующую методику, передает rus.baq.kz
Формулу расчета сократили
Как сообщили в ведомстве, ранее при определении порогов достаточности использовались девять различных показателей, среди которых минимальная заработная плата, минимальная пенсия и другие параметры. Теперь расчет будет производиться на основе пяти ключевых показателей.
В обновленную методику включены, в частности, годовая ставка доходности на уровне 9%, ставка индексации ежемесячных пенсионных выплат и ряд других параметров.
Когда появятся новые пороги
Изменения вступят в силу 5 июня 2026 года. После этого Единый накопительный пенсионный фонд должен в течение десяти дней провести необходимые расчеты и определить новые пороги достаточности для граждан в возрасте от 20 до 63 лет.
В Министерстве труда отметили, что сейчас эта работа находится на стадии подготовки.
«Сегодня эта работа проводится фондом. Мы, как и Министерство труда, ожидаем данные расчеты. В установленные сроки ЕНПФ должен опубликовать их на официальных ресурсах», — сообщили в ведомстве.
Возможность использовать излишки сохранится
В министерстве подчеркнули, что пересмотр порогов достаточности не означает отмену права граждан использовать часть пенсионных накоплений сверх установленного уровня.
По словам представителей ведомства, основная цель изменений заключается в укреплении накопительной пенсионной системы и обеспечении граждан достаточными средствами к моменту выхода на пенсию.
«Основная функция накопительного пенсионного фонда — накопление средств. Использовать его как депозит неправильно. Главная задача заключается в том, чтобы каждый гражданин имел достаточные накопления к моменту выхода на пенсию», — пояснили в министерстве.
На что можно будет потратить средства
Власти напоминают, что пенсионная система Казахстана состоит из трех компонентов: солидарной пенсии для граждан, работавших до 1998 года, базовой государственной пенсии и накопительной части, формируемой за счет обязательных пенсионных взносов.
После пересмотра порогов достаточности казахстанцы по-прежнему смогут использовать пенсионные накопления сверх установленного уровня на улучшение жилищных условий, лечение или погашение кредитов.
«Возможность использования пенсионных излишков сохраняется. Если у гражданина после пересмотра останутся накопления сверх порога достаточности, он сможет направить их на лечение или погашение кредита», — подчеркнули в ведомстве.
Окончательные размеры новых порогов достаточности ЕНПФ должен представить после завершения всех расчетов.
