«Вам пересчитают пенсию»: к казахстанцам поступают звонки

В ЕНПФ сообщили о новой схеме мошенничества, жертвами которой становятся вкладчики фонда. В последнее время в филиалы организации всё чаще обращаются казахстанцы, которым звонят неизвестные, представляясь сотрудниками Единого накопительного пенсионного фонда.
По словам злоумышленников, в трудовой стаж граждан якобы не были включены несколько лет работы, из-за чего размер будущей пенсии оказался занижен. Для решения проблемы мошенники предлагают провести перерасчёт пенсионных выплат в сторону увеличения.
Как действует схема
Чтобы вызвать доверие, звонившие предлагают записать человека на приём в действующее отделение фонда через электронную очередь. Для этого они просят продиктовать код, поступивший в SMS-сообщении. Некоторые граждане уже сообщили эти данные мошенникам.
Что говорят в фонде
В ЕНПФ напомнили, что сотрудники фонда никогда не запрашивают по телефону, электронной почте или через мессенджеры SMS-коды, пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию.
В фонде также подчеркнули, что все услуги оказываются бесплатно, а оформление пенсионных выплат проводится исключительно в соответствии с законодательством.
«Если звонящий знает ваше имя, ИИН, адрес или место работы, это не означает, что он является сотрудником ЕНПФ. Эти сведения могли попасть к злоумышленникам из открытых источников», — отметили в фонде.
Как защитить себя
Казахстанцам рекомендуют не сообщать никому коды из SMS и личные данные, а также немедленно прекращать разговор, если собеседник начинает запрашивать такую информацию.
Метки: енпф, мошенники, пенсия, sms-код, казахстан
