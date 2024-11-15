«Вам пересчитают пенсию»: к казахстанцам поступают звонки





В ЕНПФ сообщили о новой схеме мошенничества, жертвами которой становятся вкладчики фонда. В последнее время в филиалы организации всё чаще обращаются казахстанцы, которым звонят неизвестные, представляясь сотрудниками Единого накопительного пенсионного фонда.

По словам злоумышленников, в трудовой стаж граждан якобы не были включены несколько лет работы, из-за чего размер будущей пенсии оказался занижен. Для решения проблемы мошенники предлагают провести перерасчёт пенсионных выплат в сторону увеличения.

Как действует схема

Чтобы вызвать доверие, звонившие предлагают записать человека на приём в действующее отделение фонда через электронную очередь. Для этого они просят продиктовать код, поступивший в SMS-сообщении. Некоторые граждане уже сообщили эти данные мошенникам.

Что говорят в фонде

В ЕНПФ напомнили, что сотрудники фонда никогда не запрашивают по телефону, электронной почте или через мессенджеры SMS-коды, пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию.

В фонде также подчеркнули, что все услуги оказываются бесплатно, а оформление пенсионных выплат проводится исключительно в соответствии с законодательством.

«Если звонящий знает ваше имя, ИИН, адрес или место работы, это не означает, что он является сотрудником ЕНПФ. Эти сведения могли попасть к злоумышленникам из открытых источников», — отметили в фонде.

Как защитить себя

Казахстанцам рекомендуют не сообщать никому коды из SMS и личные данные, а также немедленно прекращать разговор, если собеседник начинает запрашивать такую информацию.

