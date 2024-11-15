Криптокошельки наркодилеров начнут отслеживать в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Штаба по борьбе с наркопреступностью заявил о необходимости усилить меры против распространения новых психотропных веществ и незаконного оборота наркотиков.
Особое внимание будет уделено контролю за ввозом химических веществ и продукции двойного назначения. Министерству финансов совместно с Пограничной службой КНБ поручено усилить проверки таких грузов и пересмотреть порядок их досмотра.
По словам главы Правительства, многие прекурсоры используются не только в промышленности, но и при производстве наркотиков, а часть из них ввозится в страну нелегально. Для выявления подобных нарушений планируется активнее применять цифровые технологии и искусственный интеллект.
Кроме того, уполномоченным органам поручено разработать специальную программу для выявления и блокировки подозрительных финансовых операций с использованием криптовалют. Она будет работать по аналогии с антифрод-центром Национального банка.
В рамках новой системы планируется создать реестр подозрительных реквизитов, банковских счетов и криптовалютных кошельков, которые могут использоваться при совершении наркопреступлений.
