Раритетную «утятницу» начала XX века сдали в полицию в Костанае





Два старинных охотничьих ружья добровольно передал в полицию житель Костаная. По его словам, оружие принадлежало предкам семьи и было обнаружено во время уборки дома.

Как рассказали в Управлении полиции, оба экземпляра представляют историческую ценность. Одно из ружей иностранного производства выпускалось еще в начале XX века. Особый интерес вызывает так называемая «утятница» — редкое дульнозарядное ружье десятого калибра, предназначенное для охоты на водоплавающую дичь.

По словам инспектора отделения по контролю за оборотом оружия Бауржана Утютлю, подобные образцы сегодня считаются раритетными и встречаются крайне редко.

Второе ружье, по данным полиции, изготовлено в Бельгии. Оно хорошо сохранилось и украшено металлическими накладками с декоративной чеканкой.

Поскольку документов на оружие не сохранилось, владелец решил воспользоваться республиканской акцией по выкупу незаконно хранящегося оружия, которая проводится МВД.

В полиции напоминают, что граждане, добровольно сдающие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Размер вознаграждения зависит от вида оружия и может достигать нескольких сотен тысяч тенге.

По данным Управления полиции Костаная, с начала нынешней акции восемь человек добровольно сдали десять единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Общая сумма выплат превысит 940 тысяч тенге.

Полицейские отмечают, что подобные акции проводятся в Казахстане с 2008 года. За это время только в Костанае у населения было принято более 500 единиц различного оружия.

