Раритетную «утятницу» начала XX века сдали в полицию в Костанае

Два старинных охотничьих ружья добровольно передал в полицию житель Костаная. По его словам, оружие принадлежало предкам семьи и было обнаружено во время уборки дома.
Как рассказали в Управлении полиции, оба экземпляра представляют историческую ценность. Одно из ружей иностранного производства выпускалось еще в начале XX века. Особый интерес вызывает так называемая «утятница» — редкое дульнозарядное ружье десятого калибра, предназначенное для охоты на водоплавающую дичь.
По словам инспектора отделения по контролю за оборотом оружия Бауржана Утютлю, подобные образцы сегодня считаются раритетными и встречаются крайне редко.
Второе ружье, по данным полиции, изготовлено в Бельгии. Оно хорошо сохранилось и украшено металлическими накладками с декоративной чеканкой.
Поскольку документов на оружие не сохранилось, владелец решил воспользоваться республиканской акцией по выкупу незаконно хранящегося оружия, которая проводится МВД.
В полиции напоминают, что граждане, добровольно сдающие незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности. Размер вознаграждения зависит от вида оружия и может достигать нескольких сотен тысяч тенге.
По данным Управления полиции Костаная, с начала нынешней акции восемь человек добровольно сдали десять единиц незарегистрированного огнестрельного оружия. Общая сумма выплат превысит 940 тысяч тенге.
Полицейские отмечают, что подобные акции проводятся в Казахстане с 2008 года. За это время только в Костанае у населения было принято более 500 единиц различного оружия.
«Доехал за пять минут»: костанайцы оценили новые автобусные маршруты
Банки в РК постепенно отходят от кредитования физлиц
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.