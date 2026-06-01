Банки в РК постепенно отходят от кредитования физлиц





В первом квартале 2026 года основным драйвером кредитной активности в Казахстане стал бизнес. Об этом говорится в обзоре Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана, передает lsm.kz

По данным экспертов, объем кредитования корпоративного сектора вырос на 23,3%, тогда как в розничном сегменте наблюдалось снижение на 4,4%. В результате доля займов, выданных бизнесу, достигла 55,6% от общего объема новых кредитов в экономике.

Рост выдачи зафиксирован во всех категориях предпринимательства. Кредитование малого бизнеса увеличилось на 14,1%, крупного — на 20,5%, а среднего бизнеса — сразу на 65,4%.

Аналитики связывают столь высокий рост в сегменте среднего бизнеса с эффектом низкой базы прошлого периода, а также с активным внедрением цифровых кредитных продуктов рядом банков.

Несмотря на увеличение объемов новых займов, совокупный кредитный портфель бизнеса по итогам квартала немного сократился — на 1%, до 18,3 трлн тенге.

В АФК пояснили, что снижение связано с сезонным погашением кредитов отдельными крупными заемщиками, перераспределением клиентов между сегментами бизнеса и высокой долей краткосрочного кредитования.

При этом качество корпоративного кредитного портфеля остается стабильным. Уровень просроченной задолженности на рынке составляет 2,9%.

Эксперты отмечают, что корпоративный сектор продолжает играть ключевую роль в поддержке кредитного рынка страны, компенсируя замедление розничного кредитования и обеспечивая финансирование экономической активности.

