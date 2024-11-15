Переводы мужу или жене: что рассказали в налоговой службе





В Комитете государственных доходов Казахстана разъяснили, какие денежные переводы между родственниками не вызывают интереса со стороны налоговых органов, сообщает uchet.kz

Как сообщила руководитель управления администрирования доходов физических лиц КГД Дина Кусаинова, переводы между супругами на семейные и бытовые нужды не рассматриваются как признак предпринимательской деятельности и не подпадают под критерии налогового контроля.

По ее словам, размер перевода в данном случае значения не имеет. Супруги могут перечислять друг другу любые суммы, включая миллионы тенге, без риска попасть под проверку.

Также не играет роли регулярность переводов. Если один из супругов ежемесячно переводит другому свою зарплату для оплаты ипотеки, детского сада, коммунальных услуг или других семейных расходов, такие операции не считаются подозрительными.

В КГД пояснили, что одним из основных критериев контроля является поступление денежных средств от большого количества разных отправителей. В частности, внимание может привлечь ситуация, когда деньги регулярно поступают от 100 различных физических лиц.

«Если деньги своей супруге переводит один человек, то независимо от суммы такие операции не подпадают под критерии контроля», — отметила Дина Кусаинова.

Таким образом, переводы между супругами и другими членами семьи, не связанные с предпринимательской деятельностью, не являются основанием для налоговых проверок.

