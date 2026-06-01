Дожди и туман ожидаются в Костанайской области

В Костанайской области в ближайшие сутки местами ожидаются дожди и грозы.
По прогнозу синоптиков, ночью небольшой дождь пройдет на западе региона, а на северо-востоке области ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на западе и востоке области возможен туман.
Ветер северо-западный, западный, скоростью 9–14 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +11 до +16 градусов, на западе региона местами похолодает до +8. Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов, на юге области — до +30.
В Костанае ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7–12 метров в секунду.
Ночью столбики термометров покажут +11…+13 градусов, днем температура воздуха поднимется до +24…+26 градусов.
