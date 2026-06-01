«Доехал за пять минут»: костанайцы оценили новые автобусные маршруты





С 1 июня в Костанае начали работу новые автобусные маршруты №4 и №6. Их запуск стал частью оптимизации системы общественного транспорта города.

Пока маршруты работают без бюджетных субсидий — за счет перевозчиков. На каждом направлении курсируют по два автобуса вместимостью более 45 пассажиров.

Маршрут №4 начинается на улице Речной и проходит через школу бокса, парк Улы дала, район 25-го магазина, детскую областную больницу, горгаз, 3-й магазин, микрорайон Аэропорт, улицу К. Доненбаевой и проспект Назарбаева. Конечной остановкой является бассейн олимпийского резерва. Протяженность маршрута составляет 17,8 километра.

По словам водителя маршрута Алмата Каренова, новое направление уже получило положительные отзывы пассажиров.

«Очень удобный маршрут. Даже те немногие пассажиры, которых я сегодня провез, остались довольны. Если о нем узнает больше людей, это поможет разгрузить район Плазы и микрорайон Аэропорт», — отметил он.

Маршруты запущены в пилотном режиме. В течение ближайших двух месяцев специалисты отдела ЖКХ будут анализировать пассажиропоток и востребованность новых направлений.

Одним из первых пассажиров «четверки» стал житель города Парыз Кусаинов. По его словам, новый маршрут значительно упрощает передвижение по городу.

«Раньше до Плазы приходилось добираться с пересадками и тратить много времени. Сегодня я доехал всего за несколько минут», — рассказал мужчина.

Маршрут №6 в первую очередь ориентирован на жителей районов Триатлон парка, Береке и Алтын Арман. Он проходит через остановки «Дастархан», Казахско-французский центр, областной драмтеатр, «Гиппократ», областную больницу, Нефтебазу и Плазу, а конечной точкой является «Тобол Арена». Общая протяженность маршрута составляет 13,9 километра.

Пассажиры отмечают, что новый маршрут позволил добираться до ряда объектов без пересадок.

Сейчас интервал движения новых маршрутов составляет около одного часа. Автобусы работают ежедневно с 07:00 до 20:00.

В акимате Костаная сообщили, что готовы принимать предложения жителей по работе новых маршрутов, расписанию и расположению остановок. Отзывы в течение двух месяцев будут собирать отдел ЖКХ и ситуационный центр iKomek по номеру 109.

