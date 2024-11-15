После участившихся трагедий Нацкомиссия выступила с обращением к казахстанцам





Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Казахстана выступила с обращением к родителям, водителям и всем гражданам страны в связи с участившимися случаями гибели и травмирования детей.

В комиссии отметили, что с наступлением летних каникул дети больше времени проводят на улице, во дворах, парках, спортивных площадках и местах отдыха. В этот период особую роль играет внимание взрослых к вопросам безопасности.

Родителям рекомендовали регулярно напоминать детям о правилах поведения на дорогах, возле водоемов и на природе. Особое внимание следует уделить безопасному переходу проезжей части, использованию велосипедов, самокатов и роликов.

Также взрослых призвали обеспечить детей защитной экипировкой и уделять внимание безопасности дома. В частности, не оставлять открытыми окна без защитных устройств, хранить опасные предметы и вещества в недоступных для детей местах и не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

Отдельное обращение прозвучало в адрес водителей. В комиссии напомнили о необходимости соблюдать скоростной режим, быть особенно внимательными возле жилых домов, детских площадок, парков и пешеходных переходов.

«Ребенок может не заметить автомобиль. Водитель обязан заметить ребенка», — подчеркнули в Национальной комиссии.

В ведомстве отметили, что безопасность детей является общей ответственностью семьи, общества и государства. Казахстанцев призвали сделать все возможное, чтобы летние каникулы прошли без трагедий и происшествий.

