ИИ привлекут к расследованию наркопреступлений в Казахстане

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил пересмотреть действующие методы расследования наркопреступлений с учетом современных технологий и возможностей искусственного интеллекта.
Кроме того, Генеральная прокуратура совместно с Агентством по финансовому мониторингу, Национальным банком, а также министерствами внутренних дел, иностранных дел и цифрового развития должны в недельный срок представить согласованную позицию по созданию межгосударственной цифровой платформы для противодействия наркопреступности.
По словам главы Правительства, правоохранительным органам необходимы новые инструменты для борьбы с преступлениями в этой сфере.
«Нужны новые подходы. Наши правоохранительные органы должны принимать оперативные упреждающие меры», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать новые методы расследования наркопреступлений с использованием цифровых инструментов и искусственного интеллекта. При этом особое внимание должно быть уделено принципам «Закон и Порядок» и неотвратимости наказания.
