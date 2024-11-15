ИИ привлекут к расследованию наркопреступлений в Казахстане

— Сегодня, 11:26
Сгенерировано ИИ


Премьер-министр Олжас Бектенов поручил пересмотреть действующие методы расследования наркопреступлений с учетом современных технологий и возможностей искусственного интеллекта.

Кроме того, Генеральная прокуратура совместно с Агентством по финансовому мониторингу, Национальным банком, а также министерствами внутренних дел, иностранных дел и цифрового развития должны в недельный срок представить согласованную позицию по созданию межгосударственной цифровой платформы для противодействия наркопреступности.

По словам главы Правительства, правоохранительным органам необходимы новые инструменты для борьбы с преступлениями в этой сфере.

«Нужны новые подходы. Наши правоохранительные органы должны принимать оперативные упреждающие меры», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству внутренних дел совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать новые методы расследования наркопреступлений с использованием цифровых инструментов и искусственного интеллекта. При этом особое внимание должно быть уделено принципам «Закон и Порядок» и неотвратимости наказания.



