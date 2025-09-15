Женщина попала под колеса Hyundai, переходя дорогу в неположенном месте

За минувшую неделю в Костанайской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, погибших в авариях не было, однако различные травмы получили 24 человека.
Большинство ДТП происходят по вине водителей
По данным полиции, основными причинами аварий остаются несоблюдение водителями Правил дорожного движения, а также нарушения со стороны пешеходов.
«Основными причинами ДТП остаются игнорирование водителями ПДД, а также несоблюдение пешеходами правил перехода проезжей части. 30 мая на пересечении улиц Алтынсарина и Валиханова в Костанае водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину. В ходе разбирательства установлено, что пешеход переходила дорогу в неустановленном месте», — сообщила старший инспектор управления административной полиции ДП Костанайской области Махаббат Хусаинова.
Пострадавшую женщину доставили в городскую больницу.
Наезды на пешеходов и велосипедистов
Как отметили в полиции, случай на пересечении улиц Алтынсарина и Валиханова стал единственным ДТП за неделю, в котором вина была установлена за пешеходом. Это составляет около 15% от общего числа зарегистрированных аварий.
Остальные 85% ДТП произошли по вине водителей. За неделю зарегистрировано три наезда на пешеходов, два — на велосипедистов, девять столкновений транспортных средств и одно опрокидывание автомобиля.
За неделю задержали 25 нетрезвых водителей
Полицейские продолжают выявлять грубые нарушения правил дорожного движения. За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 25 водителей.
«За управление в состоянии алкогольного опьянения привлечены к ответственности 25 водителей. Департамент полиции Костанайской области напоминает, что санкция за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения безальтернативная и предусматривает лишение права управления сроком на семь лет», — подчеркнула Махаббат Хусаинова.
Соблюдать правила должны все участники движения
В полиции отмечают, что нарушения правил дорожного движения выявляются ежедневно в ходе патрулирования. Вместе с тем сотрудники департамента напоминают, что соблюдать ПДД необходимо не из-за страха наказания, а ради собственной безопасности и безопасности окружающих.
