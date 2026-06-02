Троих жителей Костанайской области наградили за спасение ребёнка

За проявленное мужество и профессионализм при спасении ребенка награждены Татьяна Сивопляс, Дияр Рахимжанов и Виталий Буряк. Им были вручены благодарственные письма и памятные часы.
Инцидент произошел 24 мая. Благодаря бдительности Татьяны Сивопляс, заметившей тонущего мальчика, ребенка удалось оперативно извлечь из бассейна. К оказанию экстренной помощи немедленно подключились очевидцы: студент медицинского колледжа Дияр Рахимжанов проводил непрямой массаж сердца, а житель Рудного Виталий Буряк выполнял искусственное дыхание.
Слаженные действия спасителей позволили поддержать жизнь мальчика до приезда бригады скорой помощи, после чего за его выздоровление боролись врачи. На сегодняшний день ребенок прошел полный курс лечения, выписан домой.
