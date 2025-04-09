Когда женщины будут выходить на пенсию в 63 года, рассказали в Минтруда





Вопрос повышения пенсионного возраста в Казахстане в настоящее время не рассматривается. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

По данным ведомства, действующие нормы Социального кодекса остаются без изменений. Мужчины, как и прежде, выходят на пенсию в 63 года.

Для женщин действует переходный период

Что касается женщин, сейчас пенсионный возраст составляет 61 год. Этот показатель сохранится до 2028 года.

После завершения периода заморозки пенсионного возраста начнется его поэтапное повышение. Согласно действующему законодательству, к 2032 году пенсионный возраст для женщин также достигнет 63 лет.

Изменений пока не планируется

В Министерстве труда подчеркнули, что пересмотр пенсионного возраста не входит в повестку проводимых реформ. В настоящее время работа сосредоточена на совершенствовании пенсионной системы и вопросах формирования достаточных пенсионных накоплений граждан.

Таким образом, действующие возрастные требования для выхода на пенсию в Казахстане остаются прежними.

40 лет стажа и пенсия? В Казахстане рассматривают новую инициативу В Казахстане продолжается работа над возможным изменением пенсионной системы. Об этом сообщил министр труда и...

Пенсионные накопления должны копиться, а не тратиться — министр труда Пересмотр порогов достаточности пенсионных накоплений необходим для укрепления накопительной пенсионной системы и обеспечения граждан достаточными...