Бесплатно привить питомца и чипировать его за 2000 тенге смогут костанайцы

В Костанае вновь пройдет акция «Зеленый коридор» для владельцев домашних животных. Об этом сообщили в городском отделе ветеринарии.
Акция пройдет 6 июня
Палатки ветеринарной службы развернутся 6 июня в 10:00 в районе так называемого Корейского поселка. Ориентиром для участников станет гостиница для животных, расположенная по адресу: улица Свободы, 47.
Во время акции жители Костаная и близлежащих населенных пунктов смогут бесплатно вакцинировать своих домашних животных против бешенства, а также чипировать их по льготной цене — 2000 тенге. Работать ветеринарные пункты будут до 18:00.
Первая акция показала высокий интерес
Подобное мероприятие уже проводилось в апреле в микрорайоне Костанай-2. Тогда за один день ветеринарным специалистам удалось привить и чипировать больше животных, чем за весь период после введения обязательного учета домашних питомцев.
Владельцы животных стали активнее
По словам акима Костаная Марата Жундубаева, акция помогает не только проводить вакцинацию и учет животных, но и позволяет получить более точные данные об их количестве.
«Жители добровольно идут, собак своих приводят, кошек приводят, чипируют, прививают от бешенства — это тоже очень хорошо. Если провести такой «Зеленый коридор» во всех районах, особенно в частном секторе, количество зарегистрированных животных значительно увеличится. Это хорошая акция», — отметил аким.
Специалисты призывают владельцев домашних животных воспользоваться возможностью бесплатно привить своих питомцев и внести их в систему учета.
