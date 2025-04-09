USD 488.96 EUR 569.49 RUB 6.81

Бесплатно привить питомца и чипировать его за 2000 тенге смогут костанайцы

— Сегодня, 17:32
Изображение для новости: Бесплатно привить питомца и чипировать его за 2000 тенге смогут костанайцы

pixabay.com


В Костанае вновь пройдет акция «Зеленый коридор» для владельцев домашних животных. Об этом сообщили в городском отделе ветеринарии.

Акция пройдет 6 июня

Палатки ветеринарной службы развернутся 6 июня в 10:00 в районе так называемого Корейского поселка. Ориентиром для участников станет гостиница для животных, расположенная по адресу: улица Свободы, 47.

Во время акции жители Костаная и близлежащих населенных пунктов смогут бесплатно вакцинировать своих домашних животных против бешенства, а также чипировать их по льготной цене — 2000 тенге. Работать ветеринарные пункты будут до 18:00.

Первая акция показала высокий интерес

Подобное мероприятие уже проводилось в апреле в микрорайоне Костанай-2. Тогда за один день ветеринарным специалистам удалось привить и чипировать больше животных, чем за весь период после введения обязательного учета домашних питомцев.

Владельцы животных стали активнее

По словам акима Костаная Марата Жундубаева, акция помогает не только проводить вакцинацию и учет животных, но и позволяет получить более точные данные об их количестве.

«Жители добровольно идут, собак своих приводят, кошек приводят, чипируют, прививают от бешенства — это тоже очень хорошо. Если провести такой «Зеленый коридор» во всех районах, особенно в частном секторе, количество зарегистрированных животных значительно увеличится. Это хорошая акция», — отметил аким.

Специалисты призывают владельцев домашних животных воспользоваться возможностью бесплатно привить своих питомцев и внести их в систему учета.



Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.