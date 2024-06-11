Не платил алименты — получил наказание житель Костанайской области

Житикаринский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении гражданина А., обвиняемого в неисполнении решения суда (ч.1 ст. 669 КоАП РК).
Задолженность почти миллион тенге
Установлено, что судебным приказом от 28 марта 2024 года с гражданина в пользу взыскателя были назначены алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей.
Однако к 2025 году у мужчины образовалась задолженность свыше 987 тысяч тенге.
Потерпевшая в суде пояснила, что выплаты поступают нерегулярно. Последний раз она получила 10 тысяч тенге в феврале 2026 года, до этого — в июне 2025 года.
Ответственность за неисполнение
Согласно законодательству, за неисполнение исполнительного документа должник может быть привлечён к административной или уголовной ответственности.
Решение суда
В ходе судебного заседания факт правонарушения был подтверждён. С учётом всех обстоятельств и личности нарушителя суд назначил наказание в виде 20 часов общественных работ.
На данный момент постановление не вступило в законную силу.
