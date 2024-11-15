13 человек погибли при пожарах в Костанайской области с начала года

С начала 2026 года в Костанайской области зарегистрировали 379 пожаров. Их жертвами стали 13 человек. Ещё 11 жителей получили травмы, среди пострадавших — один ребёнок.
По данным ДЧС региона, материальный ущерб от возгораний превысил 4 млн тенге.
Большинство пожаров произошло из-за нарушений правил использования электрооборудования и бытовых электроприборов. По этой причине зафиксировано 185 возгораний.
Ещё 58 пожаров возникли из-за неисправных печей или неправильной их эксплуатации. В семи случаях установлены факты поджога, причиной ещё 27 возгораний стали прямые удары молнии.
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