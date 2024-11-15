«Надо сажать в тюрьму»: глава Минторга высказался о «серых» автодилерах





Министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев заявил о необходимости усилить ответственность для продавцов автомобилей, работающих по «серым» схемам. По его мнению, в отдельных случаях наказание должно предусматривать лишение свободы, сообщает informburo.kz

На брифинге в правительстве министр отметил, что старые и переоборудованные автомобили могут представлять угрозу для участников дорожного движения. Поэтому одной из задач государства остаётся повышение безопасности транспорта и недопущение ввоза в страну автохлама.

По словам Армана Шаккалиева, другие государства используют различные меры, чтобы стимулировать вывоз старых машин на соседние рынки. При этом казахстанский автопром, как отметил глава ведомства, демонстрирует хорошие темпы производства.

Министр также обратил внимание на деятельность неофициальных дилеров. Он подчеркнул, что более низкая стоимость автомобиля не должна оправдывать продажу машин с изменённым VIN-кодом, скрытыми повреждениями или без гарантии.

«Таких дилеров надо уничтожать, сажать в тюрьму», — заявил Арман Шаккалиев, пояснив, что их деятельность необходимо своевременно выявлять и пресекать.

Одновременно государственные органы принимают меры против выдачи «серых» сертификатов. В Казахстане уже прекратили работу семь лабораторий, которые проводили испытания автомобилей формально либо с нарушениями.

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