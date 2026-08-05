За нарушение пожарной безопасности костанайцев оштрафовали на 12 млн тенге





С начала пожароопасного периода в Костанайской области зарегистрировали два степных и 43 лесных пожара, а также 123 случая возгорания сухой травы. Огонь прошёл почти 114 гектаров леса и более 3,4 тысячи гектаров степи и травостоя.

По данным ДЧС, количество природных пожаров в регионе оказалось в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общая площадь возгораний сократилась почти на 90%.

Заместитель начальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Костанайской области Еркин Аушахметов объяснил это оперативным реагированием пожарных и сотрудников лесных учреждений. Кроме того, в лесных хозяйствах серьёзно обновили материально-техническую базу, что позволило быстрее приступать к тушению и не допускать распространения огня на большие площади.

Для реагирования на природные пожары подготовлены 764 сотрудника и 122 единицы техники, включая 46 пожарных автоцистерн высокой проходимости. На территории костанайского аэропорта в пожароопасный период дежурит вертолёт Ми-8 АО «Казавиаспас», оборудованный водосливным устройством.

В лесных массивах региона, в том числе в Наурзумском государственном природном заповеднике, ежедневно работают десять механизированных дозоров. Мониторинг лесостепных территорий и населённых пунктов также ведётся через портал «Қазақстан Ғарыш Сапары».

Для проведения профилактических рейдов сформирована 101 мобильная группа общей численностью 578 человек. Они провели более 1400 рейдов и привлекли к административной ответственности 483 нарушителя. Общая сумма штрафов превысила 12 млн тенге. Нарушения были связаны со сжиганием и складированием отходов, загрязнением воздуха и несоблюдением требований пожарной безопасности.

Всего с начала 2026 года в Костанайской области произошло 379 пожаров. В них погибли 13 человек, ещё 11 получили травмы, среди пострадавших — один ребёнок. Материальный ущерб составил более 4 млн тенге.

Основными причинами пожаров стали нарушения при использовании электрооборудования и бытовых электроприборов — зарегистрировано 185 таких случаев. Ещё 58 возгораний произошли из-за неисправных печей или несоблюдения правил их эксплуатации. В семи случаях причиной стал поджог, в 27 — прямой удар молнии.

13 человек погибли при пожарах в Костанайской области с начала года С начала 2026 года в Костанайской области зарегистрировали 379 пожаров. Их жертвами стали 13 человек....

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