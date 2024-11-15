Шашлык за 400 тысяч тенге: туристов наказали за костёр в лесу

Несмотря на установленные ограничения и предупреждения, посетители Государственного национального природного парка «Бурабай» продолжают нарушать природоохранное законодательство, передает zakon.kz
Во время одного из рейдов инспекторы обнаружили туристов, которые развели костёр для приготовления шашлыка непосредственно в лесном массиве. В отношении отдыхающих составили административный материал за нарушение требований пожарной безопасности. Им грозит штраф в размере 100 МРП — 432 500 тенге.
Всего сотрудники нацпарка выявили 15 нарушений. Среди них — шесть случаев съезда автомобилей с дорог общего пользования в лес, семь фактов выезда транспорта на береговую зону водоёмов, а также установка палаток в непредназначенных для этого местах.
Серьёзной проблемой остаётся мусор, который туристы оставляют после отдыха. За семь месяцев 2026 года с территории парка вывезли 2850 кубометров твёрдых бытовых отходов. Это примерно 57 тысяч полностью заполненных 50-литровых мешков.
В нацпарке напомнили, что посетителям запрещено разводить костры вне оборудованных мест и съезжать с дорог общего пользования. Туристов также призвали забирать мусор с собой и отдыхать только на специально отведённых площадках.
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