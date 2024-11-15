Шашлык за 400 тысяч тенге: туристов наказали за костёр в лесу





Несмотря на установленные ограничения и предупреждения, посетители Государственного национального природного парка «Бурабай» продолжают нарушать природоохранное законодательство, передает zakon.kz

Во время одного из рейдов инспекторы обнаружили туристов, которые развели костёр для приготовления шашлыка непосредственно в лесном массиве. В отношении отдыхающих составили административный материал за нарушение требований пожарной безопасности. Им грозит штраф в размере 100 МРП — 432 500 тенге.

Всего сотрудники нацпарка выявили 15 нарушений. Среди них — шесть случаев съезда автомобилей с дорог общего пользования в лес, семь фактов выезда транспорта на береговую зону водоёмов, а также установка палаток в непредназначенных для этого местах.

Серьёзной проблемой остаётся мусор, который туристы оставляют после отдыха. За семь месяцев 2026 года с территории парка вывезли 2850 кубометров твёрдых бытовых отходов. Это примерно 57 тысяч полностью заполненных 50-литровых мешков.

В нацпарке напомнили, что посетителям запрещено разводить костры вне оборудованных мест и съезжать с дорог общего пользования. Туристов также призвали забирать мусор с собой и отдыхать только на специально отведённых площадках.

Гроза ночью, до +30 днём: прогноз для Костанайской области Ночью в южных и восточных районах Костанайской области прогнозируются небольшой дождь и гроза. На остальной...

Утверждены сроки каникул и экзаменов в школах Казахстана В Казахстане определили продолжительность 2026–2027 учебного года, даты школьных каникул и итоговой аттестации. Соответствующий приказ...

276 домов без горячей воды с мая: когда её вернут костанайцам В Костанае 276 многоквартирных домов остаются без горячей воды из-за масштабной реконструкции магистральных тепловых сетей....