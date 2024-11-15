Новый ценник на табачные изделия установили в Казахстане





С 1 августа 2026 года в Казахстане повысились минимальные розничные цены на отдельные виды табачной продукции, сообщили в Департаменте государственных доходов по Костанайской области.

Минимальная стоимость пачки из 20 сигарет с фильтром или без него, папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком теперь составляет 1060 тенге. Эта цена будет действовать до 31 декабря 2026 года включительно.

Ранее, с 1 января по 31 июля, минимальная цена составляла 970 тенге. Таким образом, табачная продукция подорожала на 90 тенге.

Следующее повышение запланировано на 1 января 2027 года. С этой даты минимальная стоимость перечисленных изделий составит 1120 тенге за 20 штук.

В ДГД напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать установленные минимальные розничные цены. Повышение направлено на сокращение потребления табачной продукции, увеличение поступлений в бюджет и снижение теневого оборота.

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