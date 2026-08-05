Погода разделит Казахстан на две части: что ждёт регионы





С 5 по 7 августа погода в Казахстане останется неустойчивой. Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты продолжат влиять на северные и восточные регионы страны.

На севере и востоке прогнозируются дожди с грозами и усилением ветра. В отдельных районах возможно выпадение града. Дневная температура в северных областях составит +22…+27 градусов.

В западных и южных регионах, напротив, ожидается очередная волна жары. Тёплые воздушные массы, поступающие с территории Ирана, приведут к значительному повышению температуры.

На западе Казахстана воздух прогреется до +34…+39 градусов, а на юге страны столбики термометров поднимутся до +37…+42. Синоптики характеризуют такую температуру как сильную жару.

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