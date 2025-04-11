МВД напомнило о правилах безопасности, передает Polisia.kz.
«Анализ оперативных сводок показывает, что падение детей из окон – остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях. С наступлением весеннего тепла возрастает риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Основной причиной этому является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам. Риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток. Дети наше будущее и самая большая ценность. Их безопасность зависит от нас – взрослых», — отметил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин.
В целях недопущения несчастных случаев полиция настоятельно рекомендует родителям:
- никогда не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытыми окнами
- не используйте москитные сетки без соответствующей защиты
- установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно
- отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник; защитите окна, установив оконные решетки.
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