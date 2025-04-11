МВД напомнило о правилах безопасности, передает Polisia.kz.

«Анализ оперативных сводок показывает, что падение детей из окон – остается одной из самых частых причин детского травматизма в быту, особенно в городских условиях. С наступлением весеннего тепла возрастает риск несчастных случаев. В стране уже зарегистрировано 13 фактов падения детей из окон, в которых один ребенок погиб, а 12 получили различные травмы. Основной причиной этому является бесконтрольность со стороны родителей, оставление детей без присмотра и открытый доступ к окнам. Риску падения подвержены малолетние дети в возрасте до 7 лет, то есть когда ребенок еще не в состоянии оценить опасность открытых окон и ненадежных москитных сеток. Дети наше будущее и самая большая ценность. Их безопасность зависит от нас – взрослых», — отметил заместитель начальника управления комитета административной полиции МВД Жасулан Жуманалин.

В целях недопущения несчастных случаев полиция настоятельно рекомендует родителям:

никогда не оставляйте ребенка без присмотра в комнате с открытыми окнами

не используйте москитные сетки без соответствующей защиты

установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно

отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник; защитите окна, установив оконные решетки.

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