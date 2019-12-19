13 дней осталось для погашения долгов по налогам без штрафов

О необходимости погасить долги по налогам до конца декабря напомнили в Комитете госдоходов, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в комитете, при уплате в бюджет основного долга уже списана пеня 601 тыс. 313 физлицам, которые с начала года уплатили сумму основного долга в размере 13,517 млрд тенге. Им была списана пеня на сумму 2,482 млрд тенге.

При этом наибольшее количество физических лиц, по которым списана пеня приходится на Алматы – 99 021 человек, Туркестанскую область – 71 163, Шымкент – 47 867 и Нур-султан — 46 194 физлица.

Наименьшее количество физических лиц приходится на Атыраускую область – 16 413, Кызылординкую область – 15 823 и ВКО – 13 439.

— Наибольшая сумма пени списана по Алматы – 1041,2 млн тенге, Павлодарской области – 179,9 млн тенге, Нур-султан 168,7 млн тг и Алматинской области – 151,7 млн тенге. Наименьшая сумма пени списана по Актюбинской области – 45,4 млн тенге, Жамбылская область – 38,7 млн тенге, Костанайская область – 39,3 млн тенге, — сообщили в КГД.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 января 2019 года количество физических лиц, имеющих задолженность и имеющих возможность воспользоваться акцией по списанию пени при условии погашения основной суммы задолженности, составляло порядка 1,4 млн человек, с суммой недоимки по основному долгу на 13,9 млрд тенге и суммой пени на 6,3 млрд тенге, итого 20,2 млрд тенге.

Налогоплательщики могут узнать наличие/отсутствие задолженности по налогам, пройдя по следующей ссылке: http://kgd.gov.kz/ru/app/culs-taxarrear-search-web.