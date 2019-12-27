13-я зарплата. Что нужно знать казахстанцам

В конце года многие работники получают премию, или так называемую 13-ю зарплату. Кому она полагается и можно ли требовать ее у работодателя, сообщает Tengrinews.kz

По словам юриста Максима Мостовича, в Трудовом кодексе Казахстана нет понятия «13-я зарплата». Зато есть такие термины, как «премия» и «выплаты стимулирующего характера». В части 3 статьи 107 кодекса прописано, что «работодателем могут вводиться системы премирования и другие формы стимулирования труда для повышения заинтересованности работников в увеличении эффективности производства и качества выполняемых работ».

Юрист также отметил, что по закону работодатель не обязан выплачивать ежегодно премию, однако есть некоторые тонкости.

«Если «13-я зарплата» или иные бонусы включены в систему премирования и это закреплено трудовым договором или актом работодателя, то при выполнении работником всех обязанностей и достижении нужных показателей премирование является обязанностью работодателя», — заявил специалист.

Он добавил, что если этот пункт не прописан в трудовом договоре, то работодатель сам решает, поощрять сотрудника или нет.

Такого же мнения придерживается и юрист Станислав Лопатин. По его словам, если компания в течение года сумела сэкономить деньги из бюджета, то она может выборочно раздать их сотрудникам в качестве премии. Премируют обычно тех, кто долго работает в компании и вносит большой вклад в ее развитие.

«В кодексе сказано, что люди, занимающие одну и ту же должность и выполняющие одну и ту же работу за одинаковый период времени, не могут получать разную зарплату. В противном случае это называется дискриминацией в сфере оплаты труда.

Например, если из двух слесарей, которые работали одинаково, только один получил премию, второй может обратиться в инспекцию по труду. Тогда будет проверка. Если же его не устроит решение инспектора, он может подать в суд», — резюмировал он.