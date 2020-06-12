13-летний мальчик утонул в Костанае

Трагедия случилась 11 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

«11 июня около 20.00 часов в реке Тобол на административной территории Костаная утонул подросток 2007 года рождения. Мальчик купался в необорудованном для купания месте», — сообщили в ДЧС.

В 21.18 спасатели департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области извлекли тело из воды. Обстоятельства трагедии выясняются.

ДЧС Костанайской области призывает граждан не оставлять детей без присмотра, а также не купаться в запрещенных местах.

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