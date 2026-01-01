USD 505.53 EUR 593.44 RUB 6.34

13-летнюю девочку разыскивают в Костанайской области

— Сегодня, 13:48
В Костанайской области разыскивают 13-летнюю девочку. Ориентировку о розыске распространили волонтеры поисково-спасательного отряда «Дос».

По имеющейся информации, несовершеннолетняя пропала, ее местонахождение в настоящее время неизвестно.

 



