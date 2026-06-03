После серии ДТП полиция напомнила о правилах для велосипедистов и самокатчиков





С наступлением теплого сезона на улицах Казахстана заметно увеличилось количество велосипедистов и пользователей электросамокатов. Вместе с этим растет и число дорожно-транспортных происшествий с их участием.

Только за последние дни в стране произошло несколько серьезных аварий. Так, 26 мая под колесами грузового автомобиля погиб ребенок, который попытался пересечь дорогу по пешеходному переходу перед автобетоносмесителем. В другом случае водитель КамАЗа совершил наезд на велосипедиста при повороте на автозаправочную станцию. Пострадавший получил травмы.

Чаще всего в ДТП попадают дети

По словам специалистов, наиболее уязвимыми участниками движения остаются дети. Нередко они выезжают на проезжую часть, не оценив дорожную обстановку и не зная основных правил безопасности.

Велотурист и организатор велопробегов Кайрат Тулебаев отмечает, что даже при движении в группе важно соблюдать безопасную дистанцию и контролировать скорость.

«Есть специальный регламент, есть режим движения 15 км/ч, это когда велопробег. То есть, если нет велопробега, то для города это 20 км/ч — это нормально, это допустимо. Но, опять же, смотреть за стоящим впереди или сзади, чтобы расстояние между велосипедистами было хотя бы метров 10», — рассказал Кайрат Тулебаев.

Велосипедист обязан спешиться на переходе

Сотрудники патрульной полиции напоминают, что при пересечении проезжей части велосипедисты должны спешиться, убедиться в безопасности и только после этого переходить дорогу.

По словам правоохранителей, при отсутствии велосипедных дорожек и выделенных полос велосипедисты и самокатчики могут передвигаться по тротуарам, не создавая помех пешеходам.

Для самокатчиков вводят новые ограничения

С 1 июля в Казахстане вступят в силу новые правила для пользователей электросамокатов. Арендовать их смогут только совершеннолетние граждане, имеющие водительское удостоверение.

Также будет запрещено движение по тротуарам, за исключением зон совместного использования, где скорость не должна превышать 6 километров в час.

По данным полиции, в 2025 году в стране зарегистрировано 386 дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов. В результате аварий пострадали более 400 человек, один человек погиб.

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