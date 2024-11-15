Казахстанцев предупредили о мошенниках, предлагающих «семейные тарифы»
Полицейские предупреждают жителей Казахстана о новой схеме интернет-мошенничества, которая распространяется через социальные сети и мессенджеры.
Злоумышленники публикуют сообщения с предложением подключиться к якобы выгодному семейному тарифу мобильной связи. В объявлениях говорится о наличии свободных мест в группе абонентов, что позволяет пользоваться услугами связи по сниженной цене.
Как работает схема
После того как человек проявляет интерес к предложению и связывается с автором объявления, ему отправляют специальную ссылку для подключения к тарифу.
По данным полиции, в большинстве случаев такие ссылки используются для установки вредоносного программного обеспечения или похищения персональных данных.
Чем это грозит
После перехода по ссылке мошенники могут получить доступ к информации, хранящейся на смартфоне пользователя.
Под угрозой оказываются банковские приложения, аккаунты в социальных сетях, личная переписка и другие конфиденциальные данные.
Кроме того, вредоносные программы способны нарушить работу мобильного устройства.
Как защитить себя
Правоохранители рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей, и не доверять подозрительным предложениям о скидках и выгодных тарифах.
Также не следует сообщать посторонним личные и банковские данные, а приложения необходимо скачивать только из официальных магазинов.
Дополнительной мерой защиты может стать установка антивирусного программного обеспечения на смартфон.
Если вы получили подозрительное сообщение или стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.
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