



Казахстанцев предупредили о мошенниках, предлагающих «семейные тарифы»

Полицейские предупреждают жителей Казахстана о новой схеме интернет-мошенничества, которая распространяется через социальные сети и мессенджеры.

Злоумышленники публикуют сообщения с предложением подключиться к якобы выгодному семейному тарифу мобильной связи. В объявлениях говорится о наличии свободных мест в группе абонентов, что позволяет пользоваться услугами связи по сниженной цене.

Как работает схема

После того как человек проявляет интерес к предложению и связывается с автором объявления, ему отправляют специальную ссылку для подключения к тарифу.

По данным полиции, в большинстве случаев такие ссылки используются для установки вредоносного программного обеспечения или похищения персональных данных.

Чем это грозит

После перехода по ссылке мошенники могут получить доступ к информации, хранящейся на смартфоне пользователя.

Под угрозой оказываются банковские приложения, аккаунты в социальных сетях, личная переписка и другие конфиденциальные данные.

Кроме того, вредоносные программы способны нарушить работу мобильного устройства.

Как защитить себя

Правоохранители рекомендуют не переходить по ссылкам, полученным от незнакомых людей, и не доверять подозрительным предложениям о скидках и выгодных тарифах.

Также не следует сообщать посторонним личные и банковские данные, а приложения необходимо скачивать только из официальных магазинов.

Дополнительной мерой защиты может стать установка антивирусного программного обеспечения на смартфон.

Если вы получили подозрительное сообщение или стали жертвой мошенников, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.

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