Как сообщает пресс-служба Верховного суда, 73-летний пенсионер получал пенсию по возрасту с 2000 по 2021 годы. При назначении пенсионных выплат он предоставил справку из архива Бескарагайского района Семипалатинской области о проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска.

При проверке уполномоченным органом в 2021 году сведения о его проживании в зоне чрезвычайного радиационного риска подтвердились частично. Со ссылкой на неправомерное получение повышенной пенсии, был произведен перерасчет размера пенсии с установлением излишне выплаченных ему более 13 млн тенге.

«15 июля 2021 года пенсионеру была вручена претензия-уведомление о возврате излишне выплаченных сумм и вынесении решения об отказе в назначении пенсионных выплат в связи с отсутствием права, а также о необходимости обратиться за назначением пенсии на общих основаниях. 16 июля 2021 года пенсионер умер. Министерство труда и социальной защиты населения обратилось в суд с иском о взыскании с вдовы, как с наследника, более 13 млн тенге излишне выплаченной пенсии. По мнению уполномоченного органа, в действиях пенсионера имело место неосновательное обогащение и наследник должен отвечать по обязательствам наследодателя», — говорится в сообщении суда.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, апелляция отменила это решение, удовлетворив иск министерства. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда, рассмотрев дело, указала на то, что пенсионер предоставил архивную справку, подтверждающую его проживание в зоне чрезвычайного радиационного риска.

«Впоследствии архивные сведения частично не подтвердились, однако вина пенсионера в предоставлении недостоверной информации не установлена, архивные справки предоставлены государственным архивом и до предоставления права на пенсию проверялись истцом. Согласно ГК, не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы, предоставленные гражданину при отсутствии недобросовестности с его стороны, в качестве средств для существования, в том числе пенсия. Апелляция необоснованно возложила обязанность по возмещению излишне выплаченной пенсии на вдову», — говорится в сообщении.

Верховный Суд, указав на то, что наследники не обязаны отвечать по обязательствам наследодателя, если не установлена его вина в причинении ущерба, оставил в силе решение суда первой инстанции.