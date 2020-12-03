13 населенных пунктов в Казахстане перестанут быть городами. Об этом сообщил депутат Сената Нурлан Бекназаров, передает Tengrinews.kz.

«В настоящее время 13 из 48 городов районного значения не соответствуют статусу города по численности населения, то есть в этих городах районного значения существует необходимость изменения своего статуса из-за малочисленности населения. Однако действующим законодательством не предусмотрено изменение статуса города районного значения на категорию сельского», — сказал депутат на заседании Сената.

Сенатор пояснил, что в законы планируется внести изменения, определяющие компетенцию по реорганизации городов районного значения в другие поселения.

Ранее сообщалось, что Парламент принял поправки в Закон «Об административно-территориальном устройстве».

Законопроектом предлагается:

— отнесение районов в городе к составным частям населенных пунктов;

— создание района в городе областного значения, городе республиканского значения, столице при численности населения в них свыше 400 тысяч человек;

— уточнение критериев города районного значения, поселка и села;

— наделение Президента полномочием по принятию решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты по представлению правительства и с учетом мнения местных представительных и исполнительных органов;

— наделение правительства новой компетенцией по внесению Президенту представления о преобразовании городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.

Также поправками предусматривается наделение областных представительных и исполнительных органов новым полномочием по внесению в правительство предложения о преобразовании городов областного и районного значения в иные населенные пункты, а также наделение акима города районного значения полномочием по внесению в районные представительные и исполнительные органы предложения об отнесении города районного значения к категории поселка.

Сенаторы единогласно приняли поправки в Закон «Об административно-территориальном устройстве».

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