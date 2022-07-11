13 школ будет закрыто в Костанайской области

Решение о закрытии 13 школ в Костанайской области уже приняло управление образования региона.

В ста одиннадцати школах региона количество учащихся меньше, чем положено по нормам. В основном речь идет о сельских школах, они являются малокомплектными. И ежегодно в области их количество сокращают. Также как в прошлом, в этом году будут закрыто 13 школ.

«В Жангельдинском районе — 1 школа, в Карабалыкском — 2 школы, в Костанайском — одна. В Мендыкаринском районе — 2 школы, в районе Беимбета Майлина — 1 школа, в Сарыкольском районе — 2 школы и в Федоровском районе 4 школы. Это вот 13 школ по которым приняты решения по закрытию», — сообщила руководитель управления образования Костанайской области Зауре Байменова.

Как рассказала Зауре Байменова, к примеру, в этом году в Сарыкольском районе пришлось закрыть школу не летом, когда обычно происходит эта процедура, а в январе. В ней остался один единственный ученик, и родители забрали документы ребенка для перевода в другую школу. Закрытие школ связано с миграционными процессами. Вопрос оттока населения, пытаются решить на уровне сельских акимов, чтобы они приглашали в свои регионы переселенцев.

«Закрытие школ для нас является крайней мерой. Когда выявляются школы, где количество детей меньше положенного, это не говорит о том, что мы сразу же в этот год школу закрываем либо реорганизуем — среднюю в основную, основную в начальную. Даем время, иногда на это уходит и 10 лет, и 15», — объясняет Байменова.

Если процесс неизбежен, школу закрывают, а детей переводят в другие школы. Часть детей подвозят на учёбу в ближайшие сёла. В этом задействовано 148 единиц автотранспорта.

«Мы каждый год автопарк обновляем. В прошлом году 18 автобусов приобрели. Автобусов и микроавтобусов. В этом году по лизингу мы приобретаем 30 автобусов, которые будут направлены в эти районы. В зависимости от того, где больше подвоза, те регионы и больше этих автобусов получат», — говорит Зауре Байменова.

Если села отдаленные и возить детей нецелесообразно, ученики проживают в пришкольных интернатах. На сегодня в области их работает двадцать. По словам Зауре Байменовой, все они отремонтированы, и в них созданы хорошие условия для проживания детей.

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