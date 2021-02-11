130 казахстанских медиков отказались от вакцинации

Около 130 медицинских работников Казахстана отказались от участия в вакцинации против коронавируса. Еще две сотни медиков отложили введение прививки из-за медицинских показаний на более позднее время, передает alau.kz

С момента старта вакцинации в Казахстане успели привить уже больше 13 тысяч медицинских работников. Но как выясняется, не каждый из медиков соглашается поставить себе прививку от «ковида». Факты добровольных отказов от проведения этой процедуры имеют место по всей территории страны.

«У 218 медицинских работников вакцинация отложена, то есть они не отказались, а просто по медицинским показаниям отложено, и 130 медицинских работников или это 0,9 процентов от привившихся отказались от вакцинации»,- сообщила на столичном брифинге председатель санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Число отказников резко отличается от общей массы согласившихся на прививку. Большинство, по-видимому, надеются обрести иммунитет, поставив заветную вакцину. Вот только в минздраве предупреждают, что в редких случаях она может так и не сработать. Судя по опыту в проведении вакцинации от других заболеваний, порядка 5 процентов от всех прививаемых людей так и не могут выработать необходимый иммунитет. В случае с вакцинацией от «ковида» предположительно может быть также. А вот 95 процентов привитого населения получат полный иммунитет от коронавируса уже через 45 дней после введения первой дозы препарата. Отсюда минздрав делает вывод о том, сколько времени понадобится казахстанцам, чтобы у них выработался долгожданный коллективный иммунитет.

«Чтобы достичь коллективного иммунитета, нужно привить 10 миллионов человек. Мы сегодня, наверное, все понимаем, что 10 миллионов человек за 1-2 месяца, даже если бы была доступна в полном объеме вакцина – невозможно. Поэтому это время растягивается как минимум до конца года и даже, я думаю, мы захватим 2022 год»,- сказала Айжан Есмагамбетова.

Вероятно, не раньше 2022 года казахстанцы смогут услышать новость о том, что обязательное ношение масок, наконец, может быть отменено. До того, как в стране вакцинируются 60 процентов населения, это средство защиты по-прежнему остается с каждым из нас.

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