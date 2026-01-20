Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая 20 января 2026 года высказался по поводу убийства молодой казахстанки Нурай Серикбай, произошедшего в Шымкенте, сообщает Zakon.kz.

Глава государства отметил, что это преступление глубоко потрясло общество. По его словам, в Национальный курултай поступило более 130 обращений, связанных с данным инцидентом. Установлено, что подозреваемый на протяжении определённого времени преследовал девушку и угрожал ей, а его действия в итоге привели к трагическим последствиям.

В связи с произошедшим Президент поручил Министерству внутренних дел дать правовую оценку действиям Департамента полиции Шымкента. Кроме того, Генеральной прокуратуре поручено провести всестороннее и тщательное расследование уголовного дела.

Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул, что так называемое «похищение невесты» следует рассматривать как похищение человека. По его словам, подобные действия не имеют отношения к национальным традициям и наносят серьёзный ущерб репутации народа. Президент заявил о недопустимости жестокости и насилия.

Ранее сообщалось, что погибшая была знакома с подозреваемым около года. По словам родственников, мужчина похитил Нурай, однако ей удалось сбежать. После этого он продолжал преследование, угрозы и запугивание.

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его розыск продолжался более суток, к поисковым мероприятиям был привлечён весь личный состав полиции, усилен контроль на выездах из города. В результате мужчину задержали за пределами Шымкента.

